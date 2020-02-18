ديانج: ثقة جماهير الأهلي تدفعنا للقتال من أجل السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بالسوبر المصري مهمة، لافتًا إلى أنه سعيد بثقة الجماهير في إمكانياته.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في تمام السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية في مباراة السوبر.
وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي قال ديانج: "نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلي، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر".
وأضاف: "سعيد بثقة جماهير الأهلي ومؤازرتها لي ولكل زملائي، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة".
وأتم: "نعد جماهير الأهلي هنا في الإمارات وفي كل مكان ببذل كل ما لدينا من جهد؛ للفوز على الزمالك في السوبر".
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