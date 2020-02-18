تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو بذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم . واستقر المدير الفني دييجو سيميوني على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد حامل اللقب ويتوقع أن يكون كالأتي: به مباراة اليوم ضد حامل اللقب ويتوقع أن يكون كالأتي: الحارس: يان أوبلاك الدفاع: سانتياجو أرياس - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي الوسط: ماركوس يورنتي - توماس بارتي - كوكي - ساؤول Advertisements الهجوم: أنخيل كوريا – فيتولو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول والقنوات الناقلة .. ستنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر الـ 11:00 بتوقيت السعودية الـ 12:00 بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي . ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها من هنا

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