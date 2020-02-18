محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول المتوقع أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم . القدم . موعد مباراة لفربول وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة .. ستنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت السعودية الثانية عشرة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي . Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي . تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم .. الحارس أليسون Advertisements الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد الوسط: جيمس ميلنر - هندرسون - تشامبرلين الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها من هنا

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