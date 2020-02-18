بث مباشر.. مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

يحل نادي النصر السعودي ضيفًا على نظيره فريق العين الإماراتي، في لقاء صعب وهام للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية من

دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.





وكان نادي النصر السعودي قد حقق سقط في فخ التعادل الإيجابي مع فريق السد بهدفين لكلًا منهما، في الجولة الأولي من





وسقط نادي العين الإماراتي في هزيمة ثقيلة على يد فريق سباهان الإيراني بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية بدور المجموعات من دوري الأبطال.

ويقع فريقي العين الإماراتي والنصر السعودي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بجانب كلًا من: السد وسباهان الإيراني.