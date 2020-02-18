معسكر مغلق لطائرة رجال الأهلي استعدادًا للبطولة العربية للأندية

يدخل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي تنطلق خلال الساعات المقبلة.

وفضل الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي الدخول في معسكر مغلق لتوفير أكبر قدر من التركيز للاعبين وللوصول إلى أفضل مراحل

الجاهزية من أجل المنافسة على اللقب.

وكان الفريق قد أقام معسكرًا خارجيًا في السعودية بدعوة من نادي الوحدة، وخاض خلاله مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للبطولة.