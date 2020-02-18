كورة لايف بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب هزاع بين زايد قمة عربية نارية بين العين الإماراتي والنصر السعودي ، وذلك بعد في سقوط الفريقين في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

حيث تعرض العين لخسارة مذلة أمام سباهان أصفهان الإيراني برباعية نظيفة على أرضه، الأهداف جاءت عن طريق محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.

النصر أيضًا لم يستطع الفوز على أرضه في ستاد الأمير فيصل بن فهد «الملز» حيث تعادل

مع السد القطري بهدفين لمثليهما، فسجل للعالمي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 7 وعبد الرحمن العبيد في الدقيقة 53، والسد سجل له بغداد بونجاح في الدقيقة 9 أما حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 48.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالاتي سباهان أصفهان الإيراني في المركز الأول بثلاث نقاط وسجل 4 أهداف ولم يتلق أي أهداف، والسد القطري ثانيًا بنقطة واحدة وسجل هدفين وعليه إثنين، أما النصر السعودي

فيأتي ثانيًا بالتساوي مع السد بنقطة واحدة وله هدفين وعليه إثنين، أما العين الإماراتي فبدون نقاط لم يسجل وعليه أربعة أهداف.

موعد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا

تقام المباراة عفي تمام الساعة 16:55 بتوقيت القاهرة و17:55 بتوقيت مكة المكرمة و14:55 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا

تقام المباراة على ملعب ستاد هزاع بن زايد بنادي العين.

القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا

تذاع المباراة على قنوات Alkass Seven HD وThe AFC Youtubeو beIN Sports HD 4.

معلق مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا

يعلق على المباراة منتصر الازهري ومشاري القرني وعصام الشوالي.

العين و النصر الساعة 4.55 علي قناة 4