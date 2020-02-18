اليوم.. يد أهلي 2000 يواجه الحوار في الدوري

يخوض فريق الشباب مواليد ٢٠٠٠ لكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق الحوار ضمن منافسات بطولة الدوري. الدوري. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة ستاد المنصورة الرياضي، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز. الرياضي، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز. ويعقد محمد يحيى، مدرب الفريق محاضرة للاعبين ظهر اليوم لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء.

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