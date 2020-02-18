بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين اليوم 18/2/2020 بالجولة الثانية دوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى ملعب هزاع بن زايد من أجل مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر، حيث يستضيف العين الإماراتي نظيره النصر اليوم الثلاثاء 18/2/2020 ضمن أهم مباريات اليوم في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتطلع النصر إلى استعادة توازنه في البطولة القارية من بوابة العين، علماً أن الفريقين تعثرا في الجولة الأولى.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS HD4 بصوت المعلق عصام الشوالي، حيث أعلنت شبكة بي ان بث مباشر مباراة النصر والعين الإماراتي على شاشتها في القمة الكبيرة في مسابقة دوري الأبطال الآسيوي، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب بصوت المعلق مشاري القرني، وعبر قناة الكأس HD7 بصوت المعلق منتصر الأزهري.





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بث مباشر : النصر ضد العين

ويخوض النصر مباراة اليوم ضد العين، وهو في أفضل حالاته هذا الموسم، وقد أنهى مباراته الأولى أمام السد بالتعادل ايجابياً 2-2، ويبحث عن العودة

لطريق الفوز وحصد الثلاث نقاط، والإبقاء في طور المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة التي يحتلها فريق بيروزي الإيراني بـ 3 نقاط، والصعود للدور التالي من المسابقة الآسيوية.

ويعد لقاء اليوم مهم جداً بالنسبة لنادي النصر من أجل مواصلة مشواره على لقب دوري الأبطال هذا العام، لذلك يتوجب عليه التغلب على خصمه العين الإماراتي، وكان النصر الذي يحتل وصاف جدول ترتيب الدوري السعودي، قد حقق الانتصار في مباراته الأخيرة في بالجولة 18 على فريق الشباب بهدفين نظيفين، ليستمر في مطاردة الهلال المتصدر برصيد 41 نقطة.

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ويتطلع العين الإماراتي في لقاء النصر السعودي، إلى محو الخسارة القاسية التي تعرض لها بأربعة أهداف دون رد أمام أصفهان الإيراني في الجولة الأولى، وعينه على الخروج بنتيجة إيجابية، حيث ويمر الفريق في فترة متضاربة على صعيد نتائجه في الدوري المحلي والآسيوي، لاسيما أنه حقق الانتصار في آخر أربع مباريات في الدوري الإماراتي واقترب من المتصدر بفارق

خمس نقاط، لكنه يعاني في دوري أبطال آسيا نظراً لسجله السيء، فقد خسر الفريق 9 مباريات متتالية ولم يذق طعم الفوز حتى الآن.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يلتقي فيها النصر والعين، حيث لم يسبق أن تقابل الفريقين في أي مناسبة رسمية من قبل، ويلعب النصر في دوري أبطال آسيا بصفته بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، بينما تأهل نادي العين الإماراتي بعد أن حل وصيفاً في جدول ترتيب دوري الخليج العربي.

على صعيد التشكيلة التي سيخوض بها البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر ضد العين الإماراتي، حيث من المتوقع أن يلعب نفس الطريقة التي خاض بها المباراة الماضية من دوري الأبطال، مع تعزيز الشق الهجومي، تمكنه من انتزاع الفوز خارج أرضه، من المرجح أن تكون تشكيلة النصر أمام العين اليوم على النحو التالي:

تشكيلة النصر المتوقعة أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى/ براد جونز

الدفاع/ سلطان الغنام – مايكون – عبدالاله العمري – عبد الرحمن عبيد

الوسط/ مختار علي – بيتروس – نور الدين أمرابط – يحيى الشهري – أحمد موسى

الهجوم/ عبد الرزاق حمدلله

موعد مشاهدة مباراة النصر والعين

تذاع مباراة النصر والعين بث مباشر اليوم 18 فبراير 2020 في تمام الساعة 5:55 السعودية وقطر، 4:55 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، 6:55 بتوقيت الإمارات، وسيتم نقل مباراة النصر اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرابعة بجودة عالية، ويتولى التعليق على أحداثها المعلق التونسي عصام الشوالي.