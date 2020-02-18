الزمالك يؤدي مرانه الأول بالإمارات استعدادًا للسوبر المصري

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم على ملعب قصر الإمارات القريب من فندق إقامة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.
وتضم بعثة الزمالك كلا من
حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.
خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمدعبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر.
الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد.
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