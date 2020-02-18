ماني على وشك تخطي رقمًا “مهمًا” لكريستيانو رونالدو في دوري الأبطال

تعود البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم –دوري أبطال أوروبا- لتلقي بظلالها على ليالي عشاق كرة القدم، من خلال مباريات ثمن نهائي دور الستة عشر لنسخة 2020.

والبداية ستكون بمواجهتين من العيار الثقيل، ليلة الثلاثاء، حين يرحل ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد، ويستقبل نادي بوروسيا دورتموند فريق باريس سان جيرمان.

إليكم أهم أرقام مواجهتي قمة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد × ليفربول

0 – لم يخسر أتلتيكو أبدًا على أرضه تحت قيادة دييغو سيموني في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا (فاز8- تعادل4) في تلك المباريات الاثنتي عشرة، لم يقبلوا سوى هدفين.

3 – ليفربول ، الذي فاز على جينك وسالزبورغ في الجولة الثالثة والسادسة من مرحلة المجموعات ، لم يفز أبداً بثلاث مباريات متتالية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا. لقد فعلوا ذلك آخر مرة في كأس أوروبا في سبتمبر 1984 تحت قيادة المدرب جو فاجان (خمسة على التوالي).

10 – سجل ساديو مان لاعب ليفربول 10 أهداف في 14 مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ 2017-18. وكان كريستيانو رونالدو فقط أكثر غزارة خلال تلك الفترة (11 هدفا).

50 – إذا لعب، ستكون هذه هي مباراة موراتا الخمسين بدوري الأبطال. خمسون بالمائة من أهداف مهاجم أتليتيكو في دوري أبطال أوروبا سجلها في مرحلة خروج المغلوب (7/14).

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بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان

1 – تجاوز دورتموند دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط في المواسم الخمسة الماضية. كان ذلك في 2016-17 تحت قيادة مدرب باريس سان جيرمان الحالي توماس توخيل – في النهاية خرج موناكو من الدور ربع النهائي.

8 – بلغ باريس سان جيرمان مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التوالي – ريال مدريد (23) وبرشلونة (16) وبايرن ميونيخ (12) على المدى الطويل. ومع ذلك ، في ذلك الوقت ، لم يسبق للفريق الفرنسي تجاوز دور الثمانية في الستة عشر عامًا الماضية.

2 – يمتلك دورتموند اثنان من أصغر ثلاثة لاعبين سجلوا ثلاثة أهداف أو أكثر وقدموا ثلاثة أو أكثر من التمريرات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا منذ الموسم الماضي، وهم جادون سانشو البالغ من العمر 19 عامًا (ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات) و 21 عامًا وأشرف حكيمي (أربعة أهداف ، ثلاثة تمريرات حاسمة). والآخر هو كيليان مبابي البالغ من العمر 21 عامًا لفريق بي أس جي (تسعة أهداف وثمانية تمريرات حاسمة).

30 – حقق مبابي 30 هدفًا في 30 مباراة من دوري أبطال أوروبا (19 هدفًا و 11 تمريرة حاسمة). لقد سجل ثلاثة أهداف ضد دورتموند، وهو أفضل سجل مشترك له في دوري أبطال أوروبا ضد خصم واحد.

22 – جاءت جميع الأهداف الـ 22 السابقة لدورتموند في دوري الأبطال من اللعب المفتوح ، وهو أطول سباق حالي بين الأطراف المتبقية في المسابقة.