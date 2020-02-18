برشلونة يفعل الشرط الجزائي في عقد مهاجم منتخب الدنمارك “برايثوايت”

قررت إدارة نادي برشلونة دفع مبلغًا قيمته 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجم نادي ليجانيس “مارتن برايثوايت”.

واستقر الفريق الكتلوني بعد بحث “مكثف” على اسم المهاجم الجديد، ووقع الاختيار على الهداف الدنماركي، المتألق هذا الموسم رفقة ليجانيس.

وحصلت إدارة البلاوجرانا على إذن من الاتحاد الإسباني، بالتوقيع مع لاعب يعوض غياب الفرنسي “عثمان ديمبلي” عما تبقى من الموسم، بعد خضوعه لعملية جراحية.

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وأكدت شبكة “RAC” الإعلامية وجود وكيل أعمال برايثوايت في مدينة برشلونة، وعقده لاجتماعات مع شخصيات وازنة في الإدارة الكتلونية، من أجل الاستقرار حول البنود الشخصية للتعاقد.

وسجل برايثوايت هذا الموسم ستة أهداف بقميص ليجانيس، ويمتاز بالقدرة على اللعب في أي مركز في الخط الهجومي، سواء على الرواق كجناح، أو في العمق كمهاجم ثاني وحتى كرأس حربة.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة “ماركا” أنه في حالة فشل المفاوضات مع الوكيل “علي دورسون”، سوف تحسم برشلونة صفقة صاحب الـ32 عامًا وتتعاقد مع مهاجم خيتافي “أنخيل رودريجيز”، والذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده 10 ملايين يورو.