اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد هي beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

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يعود ليفربول حامل اللقب إلى ملعب "واندا متروبوليتانو"، مسرح تتويجه الأوروبي السادس أمام توتنهام الموسم الماضي، ليواجه صاحب الأرض العنيد أتلتيكو مدريد.

ويسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى استمرار توهّجه محلياً وأوروبياً حيث يسير بثبات نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ويعتبر المرشّح الأبرز لإحراز اللقب القاري للعام الثاني توالياً.

ويدخل الريدز مواجهة أتلتيكو بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الصعب عن مضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف سجله العائد من الإصابة السنغالي ساديو مانيه الذي مكن الفريق من توسيع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 25 نقطة.

أما أتلتيكو فيبدو أن مدربه دييغو سيميوني لم يجد حلاً للخروج من حالة التذبذب التي يعيشها الفريق، حيث يحتل المركز الرابع في الليغا برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة خلف جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف أمام إشبيلية الخامس وثلاث نقاط أمام ريال سوسييداد الثامن.