اونلاين | رابط بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL

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سيدخل المدرب لوسيان فافري بنفس الطريقة التي يعتمد عليها مؤخرًا وهي 3/4/3، بتواجد الحارس رومان بوركي في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي الدفاع ماتس هوميلز، أكسيل زاجادو وبيتشيك، في خط الوسط الرباعي جيريرو، فيتسل، تشان وحكيمي، وفي المقدمة الثلاثي سانشو، هازارد وهالاند.

رومان بوركي

لوكاس بيتشيك - ماتس هوميلز - أكسيل زاجادو

رفائيل جيريرو - إيمري تشان - أكسيل فيتسل - أشرف حكيمي

ثورجان هازارد - إيرلينج هالاند - جادون سانشو

الغيابات والتشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يعاني باريس سان جيرمان من إصابة الثلاثي ماركينيوس، نيمار وديالو، وعدا ذلك لن يفتقد الفريق الفرنسي لأي لاعب آخر في مباراة بوروسيا دورتموند.

سيواصل الألماني توخيل اعتماده على طريقة لعب 4/4/2، بتواجد نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي مونييه، سيلفا، كيرير وبيرنات، في خط الوسط الرباعي دي ماريا، جايي، فيراتي ودراكسلر وفي المقدمة الثنائي كافاني ومبابي.

التشكيل | 4-4-2

كيلور نافاس

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خوان بيرنات - ثيلو كيرير- تياجو سيلفا - توماس مونييه

جوليان دراكسلر - ماركو فيراتي - إدريسا جايي - أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي - أدينسون كافاني

يستعد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي للاصطدام بالـ "جدار الأصفر" في المدرج الجنوبي لمعلب "سيغنال إيدونا بارك"، عندما يحل فريقهم ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يلتقي الفريقان في مسعى النادي الباريسي لفك النحس الذي لازمه في هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة، فيما يتطلع دورتموند، وصيف نسخة العام 2013 عندما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ، للإطاحة بفريق مدربه السابق توماس توخل معوّلاً على هدافه الواعد والوافد حديثاً إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية النروجي إرلينغ هالاند (19 عاماً).

وودّع سان جيرمان المسابقة الموسم الماضي بعد سقوطه المفاجئ 1-3 على ملعب "بارك دي برانس" أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذ غاب عنه أبرز نجومه بداعي الإصابة والإيقاف، بعد أن تفوّق عليه في عقر داره على ملعب "أولد ترافورد" 2-0 في لقاء الذهاب.

وخرج نادي العاصمة من الدور ذاته عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني بهزيمتين (1-3 و1-2)، إلا أنّ الخسارة التاريخية والأقسى تعود لعام 2017 أمام برشلونة الإسباني الذي أسقطه 6-1 إياباً بعد أن دخل سان جيرمان اللقاء في ملعب "كامب نو" متفوّقاً 4-0 من لقاء الذهاب في باريس.

ويدخل سان جيرمان المباراة بعد التعادل المخيب في الدوري المحلي السبت أمام اميان المتواضع، رغم أنه نجح في العودة من تأخر بثلاثية نظيفة للتقدّم 4-3، قبل أن يسجل اميان هدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، وجه الفريق الأسود والأصفر إنذاراً شديد اللهجة للفريق الباريسي بفوزه الكبير على ضيفه اينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة الجمعة في البوندسليغا.

ويعوّل سان جيرمان على مهاجمه الشاب كيليان مبابي الذي أراحه توخل أمام اميان، بالإضافة إلى الأرجنتينين ماورو إيكاردي المعار من إنتر الإيطالي وآنخل دي ماريا والألماني يوليان دراكسلر وهداف النادي الأروغوياني إدينسون كافاني في خط المقدمة، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار المصاب والذي ضمه توخل إلى التشكيلة التي ستسافر إلى دورتموند.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 1