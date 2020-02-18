اونلاين | رابط سريع .. شاهد بث مباشر باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 18-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع .. شاهد بث مباشر باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة تسهل عليه الأمور في مباراة العودة التي ستقام بعد أسبوعين، ويتسلح بالمهاجم النرويجي هالاند الذي يملك إحصائيات مرعبة في البطولة من أجل تحقيق فوز عريض.

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في المقابل، سيحرص باريس سان جيرمان على العودة بأي نتيجة إيجابية من معقل الغواصات الصفراء، مستعينًا بخبرة توخيل في معرفة كل خبايا فريقه السابق من أجل تسهيل المهمة قبل أن تُلعب العودة على ملعب حديقة الأمراء.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

توخيل: عودة كافاني تمنحنا التفوق أمام بوروسيا دورتموند

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان سيجنال إيدونا بارك الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN SPORTS HD 1

3 باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 1