اونلاين | رابط سريع بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقع فريق السد القطري في اختبار صعب الثلاثاء، حينما يواجه سباهان أصفهان المنتشي بالفوز العريض على العين الإماراتي في المباراة السابقة في دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة على أرضية ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

يأتي فريق السد في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة بـدوري أبطال آسيا برصيد نقطة واحدة بعدما سجل هدفين ودخل مرماها مثلهما، وذلك بالتساوي مع النصر السعودي، فيما يتصدر سباهان أصفهان الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما سجل أربع أهداف ولم يتلق أي أهداف، وفي نفس المجموعة يأتي فريق العين الإماراتي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

سباهان أصفهان في المباراة الماضية فاز على العين برباعية نظيفة في ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وسجل الأهداف محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.

أما السد فحقق نتيجة جيدة جدًا إذا تعادل بنتيجة 2-2 في ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» وسجل هدفي «العالمي» عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 7 وعبد الرحمن العبيد في الدقيقة 53، أما السد فسجل عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 9 وحسن الهيدوس في الدقيقة 48.

ويقدم إليكم «آس آرابيا» كل ما تريد معرفته عن مباراة السد القطري ونظيره سباهان أصفهان الإيراني.

موعد مباراة السد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

تقام المباراة في تمام الساعة 17:35 بتوقيت القاهرة و18:35 بتوقيت مكة المكرمة و15:35 بتوقيت جرينتش.

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ملعب مباراة السد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

تقام المباراة على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد

حكم مباراة السد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

يدير المباراة الحكم عزيز أسيموف

القنوات الناقلة لمباراة السد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

تذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و Alkass Six HD.

معلق مباراة السد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

يعلق على المباراة حسن العيدروس وخالد الحدي.

السد القطري و سباهان الساعة 5.35 عي قناة 1