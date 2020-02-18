اونلاين | رابط سريع.. شاهد بث مباشر النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. شاهد بث مباشر النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، ضيفا على العين الإماراتي ، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا ، في ملعب هزاع بن زايد.

وسقط النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، في فخ العادل الايجابي أمام السد بنتيجة 2/2 ، ليحتل المركز الثالث ، بنقطة واحدة ، من ترتيب مجموعته ، الذي يعتليها ، بيروزي الإيراني بـ" 3 نقاط".

كما حقق العين الإماراتي ، بداية مخيبة بعد خساراته المدوية أمام بيروزي الإيرتني برباعية مقابل لاشئ ، ليتزيل جدول ترتيب مجموعته بلا نقاط ، ويواصل معاناته مع بيدرو إيمانويل على المستوى المحلي والقاري.

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هذا ووصلت بعثة النصر الى مدينة دبي على متن طائرة خاصة وكان في استقبالها لحظة وصولها مطار العين "الدولي" سالم الجنيبي، عضو مجلس الإدارة.

ويدخل النصر لقاء العين ، بمعنويات مرتفعة وذلك بعد تخطيه عقبة الشباب برباعية مقابل هدفين ، في إطار الجولة 18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ليواصل ممارسة الضغط على الهلال ، متصدر جدول الترتيب بـ" 41 نقطة".

وعلى الجانب الآخر ، تغلب العين على فريق اتحاد كلباء بنتيجة 4 - 1 ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري الخليج العربي.

هذا ومن المقرر ان تنطلق مباراة العين الإماراتي والنصر غد الثلاثاء في تمام الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر قنوات بي ان سبورتس 5HD.

يستضيف ملعب هزاع بين زايد قمة عربية نارية بين العين الإماراتي والنصر السعودي ، وذلك بعد في سقوط الفريقين في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

العين و النصر الساعة 4.55 علي قناة 4