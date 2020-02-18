رياضة | موعد مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد نادي الشارقة لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز الأخبار الخاصة بالفريقين قبل مباراة اليوم بالإضافة إلى القنوات التي سوف تنقلها على الهواء مباشرة وموعد إنطلاقها في مصر والسعودية والإمارات .

مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الشارقة المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد بعد أن خسر في الجولة الاولى من فريق نادي التعاون السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء .

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في المقابل يحتل فريق نادي بيرسبوليس المركز الأخير بدون رصيد أيضاً بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية من الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء.

توقيت متابعة مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس

تنطلق مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد بيرسبوليس على الهواء مباشرة

تنقل مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد البلوشي وقناة الكأس 8 ويعلق عليها المعلق محمد السعدي .