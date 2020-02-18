رياضة | الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذير شديد اللهجة لنجم الفريق، قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

وحرص عبدالحفيظ على عقد جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية عقب وصول البعثة إلى أبوظبي، وطالبه بضبط النفس في حال مشاركته بالمباراة.

وأكد مدير الكرة على اللاعب، ضرورة التماسك وعدم الإنحراف وراء أي محاولات للاستفزاز سواء من اللاعبين أو الجماهير البيضاء، وخروجه من تركيزه خلال المباراة.

وأبدى كهربا انصياعه لتعليمات مدير الكرة، مؤكدًا أنه يعلم تمامًا ما سيتعرض له خاصةً أنه كان لاعب بالقلعة البيضاء الموسم الماضي، معلنًا جاهزيته الكاملة لخوض المباراة تحت اي ضغوطات.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي الزمالك، مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.