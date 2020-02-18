رياضة | موعد مباراة التعاون ضد الدحيل الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة التعاون ضد الدحيل الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة التعاون ضد الدحيل والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على توقيت متابعة مباراة الفريقان بالإضافة إلى ترتيب المجموعة بعد الجولة الاولى والقنوات التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً.

التعاون ضد الدحيل

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي التعاون المركز الأول في المجموعة مناصفة مع فريق نادي الدحيل حيث تمكن من الفوز في الجولة الأولى على فريق نادي الشارقة الإماراتي بهدف واحد مقابل لا شيء.

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في المقابل يحتل فريق نادي الدحيل المركز الأول بفارق الأهداف عن الفريق السعودي بعد أن عبر عقبة بيرسبوليس الإيراني بهدفين مقابل لا شيء .

توقيت متابعة مباراة التعاون ضد الدحيل

تنطلق مباراة التعاون ضد الدحيل في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الدحيل على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة التعاون ضد الدحيل عبر قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها المعلق الكبير عامر الخويذري وتعتبر القنوات القطرية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري ابطال آسيا والمباريات التي تقام في القارة الصفراء بصفة عامة .