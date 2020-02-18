رياضة | موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحسام عاشور قائد الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر المصري في الثانية عشر والربع بعد ظهر غدا الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة للحديث عن المباراة.



ويعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب محمد بن زايد في أبوظبي الذي يستضيف لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك مساء الخميس المقبل.



يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك علي كأس السوبر مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات.