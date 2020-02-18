رياضة | ماذا يدرو في محاضرات رينيه فايلر مع لاعبي الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يدرو في محاضرات رينيه فايلر مع لاعبي الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تجهيز فيديو كامل لمباريات الفريق الأحمر في بطولة الدوري هذا الموسم.

ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة لعرض النقاط السلبية والإيجابية في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويسعى السويسري من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري.