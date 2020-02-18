رياضة | موعد مباراة السد ضد سباهان أصفهان الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السد ضد سباهان أصفهان الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة السد ضد سباهان أصفهان لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا تحديداً المجموعة الرابعة في اللقاء الذي يحتضنه ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقان في المجموعة بالإضافة إلى القنوات التي ستنقل اللقاء على الهواء مباشرةً وتوقيت إنطلاقها في مصر والسعودية والإمارات .

مباراة السد ضد سباهان

البداية مع ترتيب الفريقان في بطولة دوري أبطال آسيا حيث يحتل فريق نادي سباهان أصفهان الصدارة برصيد ثلاثة نقاط جمعها الفريق من الفوز في الجولة الأولى على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء .

Advertisements

في المقابل يحتل فريق نادي السد القطري المركز الثاني برصيد نقطة بعد أن تعادل في الجولة الإفتتاحية مع فريق نادي النصر السعودي خارج الديار بهدفين لكل فريق .

توقيت متابعة مباراة السد ضد سباهان أصفهان

تنطلق مباراة السد ضد سباهان أصفهان في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة السد ضد سباهان أصفهان على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة السد ضد سباهان أصفهان الإيراني الثلاثاء السابع عشر من شهر فبراير عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ويديرها تحكيمياً الحكم عزيز أسيموف ويعلق عليها حسن العيدروس .