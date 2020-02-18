رياضة | موعد تدريب الأهلي اليوم في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تدريب الأهلي اليوم في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وحدد الجهاز الفني مرانه الأول اليوم في الإمارات على ملعب سلطان بن زايد الذي يبعد عن فندق الإقامة مدة عشر دقائق.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك علي كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.