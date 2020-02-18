رياضة | أليو ديانج: جاهزون للفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليو ديانج: جاهزون للفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة الزمالك على كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في أبوظبي.

وتحدث ديانج: "نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلي، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر.. سعيد بثقة جماهير الأهلي ومؤازرتها لي ولكل زملائي، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة".

وأتم: "نعد جماهير الأهلي هنا في الإمارات وفي كل مكان ببذل كل ما لدينا من جهد؛ للفوز على الزمالك في السوبر".

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات