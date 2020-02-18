رياضة | موعد مباراة العين ضد النصر الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العين ضد النصر الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة العين ضد النصر والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقان في المجموعة ونتائجهما في الجولة الأولى بالإضافة إلى توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها .

مباراة العين ضد النصر

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي النصر المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي 2-2 ضد فريق نادي السد في الجولة الأولى على ملعب إستاد مدينة الملك فيصل بن فهد " الملز " .

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في المقابل يحتل فريق نادي العين الإماراتي المركز الأخير برصيد لا شيء من النقاط بعد أن خسر في الجولة الأولى من فريق نادي سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة كبيرة توقفت عند أربعة أهداف مقابل لا شيء.

توقيت متابعة مباراة العين ضد النصر

تنطلق مباراة العين ضد النصر بداية من الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد النصر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة العين ضد النصر عبر قناة بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاندية الآسيوية ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي .