رياضة | فحص طبي أخير لنجم الأهلي قبل السوبر وحقنة "بلازما" لتعافيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي أخير لنجم الأهلي قبل السوبر وحقنة "بلازما" لتعافيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد على هامش تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود خضوع محمد مجدي قفشة، للكشف الطبي للتأكد من مدى جاهزيته لخوض المباراة، خاصةً بعد شكواه قبل مباراة المصري البورسعيدي، الماضية بالدوري.

وكان خالد محمود منح اللاعب حقنة "بلازما" خلال الساعات الماضية بعد معاناته من رشح خفيف على الركبة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعب سلطان بن زايد بالإمارات في الرابعة عصرًا والقريب من فندق الإقامة، قبل أن يختتم تدريباته على ملعب المباراة غدٍ الأربعاء.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة الأهلي ضد الزمالك، مساء بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.