رياضة | ليفربول وأتليتكو مدريد.. محمد صلاح بلا أنياب ضد الإسبان (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول وأتليتكو مدريد.. محمد صلاح بلا أنياب ضد الإسبان (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لخوض اختبارًا صعبًا رفقة الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي فريقه مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير مع فريق أتليتكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي، في ذهاب دور الـ16 للبطولة الأوروبية.

ويمتلك "صلاح" سجلا حافلا بالمواجهات القوية ضد أندية اسبانيا خلال رحلته الاحترافية، حيث سبق وخاض 12 مباراة بين رسمية وودية ضد 5 أندية اسبانية (برشلونة – ريال مدريد – إشبيلية – فياريال – فالنسيا)، فازت أندية "صلاح" في 3 مباريات، وخسرت 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهم.

سجل محمد صلاح 3 أهداف في شباك الأندية الاسبانية منهم هدف وحيد في المباريات الرسمية، وهدفين في المباريات الودية، بينما صنع هدفين فقط.

وجاءت مواجهات محمد صلاح ضد الأندية الإسبانية كالتالي:

- المباريات الرسمية:

واجه محمد صلاح فريق برشلونة الإسباني في مباراتين، الأولي كانت خلال احترافه في روما الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015 / 2016، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

أما المواجهة الثانية كانت مع فريق ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019، وخسر الفريق الإنجليزي بنتيجة 3-0.

كما التقي صلاح مع فريق ريال مدريد في 3 مباريات رسمية خسرها جميعًا، وتقابل مع النادي الملكي في مباراتين بقميص روما الإيطالي موسم 2015 / 2016، وفاز الميرينجي بنتيجة واحدة بالمباراتين 2/0.

أما المباراة الثالثة كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 / 2018، وكان "صلاح" لاعبا في ليفربول وخسر فريقه بنتيجة 3-1، وشهدت المباراة إصابته بعد 30 دقيقة وغادر ملعب اللقاء.

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تقابل الفرعون المصري مع إشبيلة في 4 مباريات، خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل هدف وحيد، حيث خاض أول مباراتين ضد الفريق الأندلسي بقميص فيورنتينا الإيطالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2014 / 2015، وخسر فريقه 3/0، 2/0 على الترتيب.

وتكرر اللقاء بين صلاح وإشبيلية في موسم 2017 / 2018 في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذه المرة بقميص روما الإيطالي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2 وسجل نجم منتخب مصر هدفه الرسمي الوحيد ضد الاسبان خلال هذا اللقاء، كما حسم التعادل 3/3 نتيجة لقاء الإياب بينهما.

التقي صلاح مع فريق فياريال في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2016 وفاز فريقه 4-0، وصنع هدفا لفريقه خلال المباراة.

- المباريات الودية:

خاض محمد صلاح مباراتين وديتين ضد أندية اسبانيا، وفاز بهما، المواجهة الأولي كانت ضد فالنسيا في أغسطس 2015، وفاز فريقه 3 / 1 وسجل خلالها أول أهدافه مع روما الإيطالي، أما الثانية كانت في نفس العام ضد فريق إشبيلية وفاز روما 6 / 4، وسجل نجم الفراعنة هدفًا وصنع آخر.

- عقدة "صلاح" في إسبانيا:

ولم يسجل نجم منتخب مصر أي أهداف في شباك الاسبان، خلال المباريات الرسمية التي جمعته معهم في إسبانيا خلال المواسم الماضية، هدفه الرسمي الوحيد كان في شباك إشبيلية في مباراة جمعتهما على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز عام 2017، مما يجعل فرص هز شباك الأتليتلي في لقاء اليوم صعبة على "مو صلاح".

- ذكري أليمة لـ"صلاح" أمام الاسبان:

تحمل مواجهات الأندية الإسبانية ذكري أليمة لمحمد صلاح حيث كانت شاهدة على الإصابة العنيفة التي تعرض لها اللاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بخلع في الكتف وخروجه من ملعب المباراة بعد 30 دقيقة من اللقاء الذي خسره فريقه 3-1، وغاب "مو صلاح" عن الملاعب فترة طويلة بسبب هذه الإصابة.