رياضة | "سلفة" من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سلفة" من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح العربي بدر لاعب وسط الفريق، مبلغًا ماديًا على سبيل السلفة من أجل شراء سيارة جديدة خلال الأيام المقبلة.

جاء قرار عبد الحفيظ بعدما عقد العربي بدر لاعب وسط فريق الشباب، جلسة مع مدير الكرة خلال الأيام الماضية وطلب الحصول على مبلغ 150 ألف جنيه كسلفة من أجل توفير سيارة، تساعده للانتقال للمعسكرات والتدريبات.

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ورحب مدير الكرة بمنح اللاعب الأموال المطلوبة لتوفير شراء سيارة، على أن يتم خصمها من مستحقاته المادية لدى النادي.

وكان النادي الأهلي قرر في وقت سابق تعديل عقد العربي بدر ورفع قيمته إلى 500 ألف جنيه بالموسم الواحد، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز وبات يشارك في تدريبات الفريق الأول باستمرار.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.