رياضة | مباريات مرتقبة لشربين وبني عبيد والمطرية والمنزلة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة لشربين وبني عبيد والمطرية والمنزلة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة ٢٣ بدورى القسم الثالث للمجموعة التاسعة بإقامة ٧ مباريات مختلفة، حيث يخوض بني عبيد اختبارا قويا بعدما حقق فوزا هاما أمام شبان بدواى بالجولة الماضية حافظ به على صدارته أمام مركز شباب بلقاس.

يلتقى مركز شباب بلقاس مع فريق بنى عبيد، كما يلتقى اتحاد نبروه مع شربين فى قمة الجولة حيث أخفق نبره فى الجولة الماضية وإكتفى بتعادل إيجابى أمام شباب الأمير فيما تعرض شريين لهزيمة مفاجئة بهدف أمام ضيفه شيكو بالجولة الماضية.

ويستضيف شيكو على ملعب عمال المنصورة ضيفه منية سمنود حيث حقق شيكو فوزا هاما خارج ملعبه أمام شربين فيما تعرض منية سمنود لهزيمة بهدف على ملعبه أمام بلقاس لتزداد صعوبة موقف الفريق ف رحلة الهروب من الهبوط.

ويحل شباب الأمير ضيفا على السنبلاوين حيث تعادل الفريقين بالجولة الماضية بهدف لمثله أمام نبروه و عمال المنصورة.

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كما يستقبل فريق مياه الدقهلية نظيره فريق عمال المنصورة والذى تعادل بدوره بالجولة الماضية بهدف لمثله أمام ضيفه السنبلاوين.

ويلتقي فريق المطرية مع فريق ميجاسبورت، فيما يحل كهرباء طلخا ضيفا على المنزلة، ويغيب شبان بدواى عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

ترتيب المجموعة التاسعة



1 بنى عبيد 43 نقطة

2 نبروه 39 نقطة

3 شربين 35 نقطة

4 ميجاسبورت 34

5 عمال المنصورة 32 نقطة

6 شيكو 31 نقطة

7 مياه الدقهلية 26 نقطة

8 شبان بدواى 26 نقطة

9 بلقاس 26 نقطة

10 السنبلاوين 25 نقطة

11 شباب الأمير 22 نقطة

12 كهرباء طلخا 21 نقطة

13 منية سمنود 16 نقطة

14 المنزلة 15 نقطة

15 المطرية 14 نقطة