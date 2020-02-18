شكرا لقرائتكم خبر عن رد حازم من «فينجر» على تصريحات «إيمري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رد المدير الفني الأسبق لنادي أرسنال أرسين فينجر على تصريحات خليفته أوناي إيمري بشكل حازم بعدما قال الثاني إنه تسلم المهمة في الفريق اللندني بعد عامين من التراجع.

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وكان «إيمري»، الذي أقيل أثناء الموسم الجاري من تدريب أرسنال، قد صرح بأن الفريق كان في تراجع لمدة عامين قبل تسلمه المهمة، وأنه أعاد بناء الفريق ليصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي ويحقق المركز الخامس في الدوري.

ورد «فينجر» على تلك التصريحات، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية، قائلًا: «في 2017 حققنا 75 نقطة وفزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي، لذا لا يمكنك قول ذلك (أن أرسنال كان في تراجع)، وفي العام السابق لذلك أنهينا الدوري في المركز الثاني».

وأضاف: «2018 كان عامي الأخير ومن الصعب التحدث عن ذلك. أرسنال ناد في وضع مالي قوي للغاية، ولديه لاعبين جيدين، بعد ذلك عندما تكون المدرب عليك أن تتحمل مسؤولية ما تفعله ونتائجك ولا تنظر حولك».