شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: نعد جماهير الأهلي بحصد لقب السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريقه أمام الزمالك على كأس السوبر المصري المقرر إقامتها الخميس المقبل في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

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وقال ديانج، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلي، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر».

وأضاف ديانج: «سعيد بثقة جماهير الأهلي ومؤازرتها لي ولكل زملائي، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة».

وأتم: «نعد جماهير الأهلي هنا في الإمارات وفي كل مكان ببذل كل ما لدينا من جهد للفوز على الزمالك في السوبر».

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.