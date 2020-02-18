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الأهلي يؤدي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول في الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سلطان بن زايد في أبوظبي.

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وحدد الجهاز الفني مرانه الأول اليوم في الإمارات على ملعب سلطان بن زايد الذي يبعد عن فندق الإقامة عشر دقائق.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

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