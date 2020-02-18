شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لسوبر الأهلي والزمالك ظهر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقام، ظهر الأربعاء، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها، مساء الخميس، في أبوظبي.

ويشهد الاجتماع حضور اللجنة المنظمة للمباراة، والجانب الإداري من القطبين، للاتفاق على كل التفاصيل والإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة.

ووصل فريقا الأهلي والزمالك إلى أبوظبي، أمس الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة المقررة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.