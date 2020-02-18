شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني الأسبق لليفربول يكشف الطريقة الوحيدة للتغلب على فريق يورجن كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المدير الفني الأسبق لليفربول، رافائيل بينيتيز، عن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التغلب على الريدز بقيادة يورجن كلوب.

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وقال «بينيتيز»، حسب موقع «ذا أثليتيك» البريطاني: «حين لعب فريقنا نيوكاسل أمام ليفربول، لم يكن لاعبونا أسرع من لاعبيهم، لذا ففي النهاية الطريقة الوحيدة للخروج بشيء من المباراة أن تكون صلبًا حقًا، لكن المشكلة أنك لا يمكنك الحفاظ على تلك الصلابة إلى الأبد إذا كانوا يضغطون عليك طوال الوقت».

وأضاف المدرب الحالي لفريق داليان الصيني: «الدفاع لمدة 90 دقيقة مستحيل، لذا عليك أن تخلق شيئًا بالهجمة المرتدة، أن تخلق تهديدًا، أن تعطيهم شيئًا يقلقون منه».

وتابع: «عليك أن تحاول الهرب من ضغطهم. للفوز على ليفربول أو مانشستر سيتي تحتاج سرعة ومهارة على الأجنحة، وإذا لم تملك ذلك، فسينحصر كل شيء في تمرير الكرة، وأنت لن تكون أفضل منهم في ذلك، وسيكونون عادة أسرع وأقوى منك».