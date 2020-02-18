شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لعبدالله جمعة: مالك بالأهلي.. كل ما بتعمل حاجة بيعذبوا أخوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مازح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ظهير أيسر الفريق عبدالله جمعة، عقب الفيديو الذي سخر فيه من الأهلي.

وقال «منصور» لعبدالله جمعة، خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين قبل السفر إلى أبوظبي لخوض لقاء السوبر المصري أمام الأهلي: «إنت مالك ومال الأهلي، خلينا في نفسنا».

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وأضاف مازحًا: «كل ما بتعمل كده فيهم بيعذبوا أخوك هناك، لا عاوزينه يلعب ولا عاوزينه يتباع».

وتابع: «أخوك أحرف لاعب في مصر، إنت ناسي إن أخوك أسير هناك، هو بيدفع ثمن إنه مجاش، لكن هاييجي إن شاء الله ياريس»، ليرد عبدالله: «إن شاء الله هنخلعه وهاييجي».