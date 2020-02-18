شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبي الزمالك: «الأهلي مش بعبع».. الترجي أقوى منه 100 مرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بلاعبي الفريق والجهاز الفني، خلال الجلسة التي عقدها معهم قبل السفر إلى أبوظبي لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال «منصور» للاعبين، في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «كنتوا رجال وشرفتوا مصر كلها في مباراة السوبر الأفريقي، لعبتوا مباراة مصر كلها بتتكلم عنها، وقدرتوا تكسبوا فريق محترم ولاعبيه محترمين جدًا».

Advertisements

وأضاف: «قالوا إن فبراير هايبقى شهر مرعب، وكان في خوف، لكن قدرتوا تمشوا سلمة سلمة، كسبتوا الإسماعيلي وكسبتوا الترجي».

وأكد: «الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة، تكسب الأهلي لما تحس إنك أحسن منه وأقوى منه، ومتخافش منه، والسوبر المصري اللي فات خسرناه بالتشكيل، ولما عدلنا الطريقة جيبنا هدفين والأهلي قعد يضيع وقت».

وتابع: «الأهلي مش بعبع، وإنتوا كلاعيبة أقوى منه، وفايلر جامد جدًا بس بالحكام، وأنا قولت إديني حكم عادل والـVAR، والدليل على كده إننا لما بنلعب بتحكيم أجنبي ربنا بيكرمنا، إوعوا تبوظوا فرحتكوا، إنتوا داخلين تكسبوا الأهلي علشان تقولوا للمنافس إنه بيكسب في مصر بالمساعدة، لكننا بنكسب من غير مساعدة».