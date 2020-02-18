الأهلي يكشف طبيعة الإصابة التي تعرّض لها معتز هوساوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرّض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معتز هوساوي، خلال مباراة الفريق أمام استقلال طهران الإيراني.



وتعرّض هوساوي للإصابة في الدقيقة 37 من عمر المباراة، والتي لم يستطع على إثرها إكمال المباراة، ليتم استبداله بشكل اضطراري وعوضه زميله محمد آل فتيل.

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وأكدت الكشوفات الطبية التي أجريت على موضع الإصابة، معاناة هوساوي من إصابة عضلية، مما سيبعده عن الملاعب فترة قصيرة تمتد نحو إسبوعين.

وأوضحت التقارير أن إصابة هوساوي تعد طبيعية، بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة امتدت لعامٍ كامل، بالإضافة إلى عدم دخوله فترة الإعداد مع زملائه في بداية الموسم.

الجدير بالذكر أن الراقي تمكن من الانتصار في المواجهة التي جمعته بنادي استقلال طهران الإيراني، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.