الاهلي يفاضل بين 3 مدربين للتعاقد معهم خلفا لغروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

يسعى نادي الاهلي السعودي الى حسم التعاقد مع مدرب جديد خلفا للسويسري ​كريستيان غروس​ الذي اقيل بسبب تراجع النتائج وتولى المهمة مؤقتا مساعده ​مازن بهكلي​ الذي قاد الفريق امام ​الاستقلال الايراني​ وحقق فيه الفريق الفوز بنتيجة 2-1 .

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وكشفت مصادر صحفية ان النادي استفسر من اتحاد الكرة حول إمكانية التعاقد مع المدرب الروماني ​دانيال ايسايلا​ مدرب ​الحزم​ السابق لاسيما ان اللوائح تمنع التعاقد مع مدرب تولي تدريب نادٍ سعودي آخر في الموسم نفسه .

وفي حال رفض اتحاد الكرة يفاضل الاهلي بين المدرب الصربي ​فلادان ميلوجيفيتش​ مدرب ​ريد ستار بلغراد​ السابق ومدرب آخر برتغالي .

ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة في ترتيب ​الدوري السعودي للمحترفين​ كما يتصدر المجموعة الأولى ب​دوري ابطال آسيا​ مع الوحدة الإماراتي .