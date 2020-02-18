الاهلي يفاضل بين 3 مدربين للتعاقد معهم خلفا لغروس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
يسعى نادي الاهلي السعودي الى حسم التعاقد مع مدرب جديد خلفا للسويسري كريستيان غروس الذي اقيل بسبب تراجع النتائج وتولى المهمة مؤقتا مساعده مازن بهكلي الذي قاد الفريق امام الاستقلال الايراني وحقق فيه الفريق الفوز بنتيجة 2-1 .
وكشفت مصادر صحفية ان النادي استفسر من اتحاد الكرة حول إمكانية التعاقد مع المدرب الروماني دانيال ايسايلا مدرب الحزم السابق لاسيما ان اللوائح تمنع التعاقد مع مدرب تولي تدريب نادٍ سعودي آخر في الموسم نفسه .
وفي حال رفض اتحاد الكرة يفاضل الاهلي بين المدرب الصربي فلادان ميلوجيفيتش مدرب ريد ستار بلغراد السابق ومدرب آخر برتغالي .
ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كما يتصدر المجموعة الأولى بدوري ابطال آسيا مع الوحدة الإماراتي .
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