شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارتوميو يطلب من ساسولي نقل سياسة ايطاليا المالية الى كامل اوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان رئيس نادي برشلونة ​جوسيبي ماريا بارتوميو​ طلب خلال اجتماع عقد مع رئيس البرلمان الاوروبي ​ديفيد ساسولي​ تطبيق ما يحصل في ​ايطاليا​ من تخفيض لعائدات الدولة من مردود كرة القدم على كامل اوروبا.

وخفضت الدولة الايطالية عائداتها ما بين 30 الى 10 بالمئة، وهو ما يؤثر بشكل ايجابي جداً على الاندية خاصة التي ترغب في التخلص من عدد من اللاعبين الذين يمتلكون رواتب مرتفعة، حيث يسهل هذا الامر بخفض الرواتب وبالتالي تسريع عمليات الانتقال بين الاندية.

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