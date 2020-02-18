شكرا لقرائتكم تدريبات قوية لـ محمد الشناوي استعدادا لمواجهة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي تدريبات قوية في صالة الجيم، في إطار استعدادات الحارس المخضرم، لحماية العرين الأحمر أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، التي تجمع قطبي الكرة المصرية مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ونشر الشناوي صوراً عبر حسابه على انستجرام خلال قيامه بتدريبات قوية في الجيم.

ويخوض محمد الشناوي واحداً من أفضل مواسمه مع النادي الأهلي، حيث لم تستقبل شباكه بعد مرور 15 جولة بالدوري سوى 3 أهداف فقط.

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ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الزمالك فى تمام السابعة مساءبعد غدا الخميس ، فى كأس السوبر المصرى، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء حاملاً للقب بطولة الدورى العام عن الموسم الماضى، فيما يحمل نادى الزمالك لقب كأس مصر.

وكان رينية فايلر المدير الفنى للأهلى قد اصطحب 24 لاعباً فى قائمة الأهلى لمباراة الزمالك وهم: "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

فيما ضم باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك 28 لاعباً في قائمة القلعة البيضاء وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.