شكرا لقرائتكم تعرف على ملعب وموعد أول مران للأهلي في الإمارت قبل موقعة الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب سلطان بن زايد في أبوظبي، وحدد الجهاز الفني مرانه الأول اليوم في الإمارات على ملعب سلطان بن زايد الذي يبعد عن فندق الإقامة مدة عشر دقائق.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين .

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وعقد خالد الدرندلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل بحث عدة أمور خاصة بالفريق وتدريباته وإستعداده لمواجهة السوب ، وبحث رئيس البعثة مع مدير الكرة أمور خاصة بمران اليوم وغداً بجانب ترتيبات المباراة والأجتماع الفني الخاص بالمباراة وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة، ويحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب.

من ناحية أخرى ، رفض مسئولو الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجاري عندما فاز على الزمالك 3/2 في أول قمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة.