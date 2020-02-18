شكرا لقرائتكم الدرندلى يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات مواجهة سوبر الأهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارت، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل بحث عدة أمور خاصة بالفريق وتدريباته واستعداده لمواجهة السوبر المرتقبة أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر السابعة مساء بعد غد ، الخميس ، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وناقش رئيس البعثة مع مدير الكرة أمور خاصة بمران اليوم وغداً بجانب ترتيبات المباراة والاجتماع الفني الخاص بالمباراة وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة، ويحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب.

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من ناحية أخرى ، رفض مسئولو الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجاري عندما فاز على الزمالك 3/2 في أول قمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وفي هذا الشأن، طالب محمود الخطيب رئيس النادي لاعبي الفريق بضرورة بذل أقصى ما لديهم والسعي جيدًا لتحقيق لقب السوبر خاصة أن الفريق يسير بُخطى جيدة محليًا وأفريقيًا وشدد رئيس الأهلي على أن مثل هذه اللقاءات المهمة تكون مؤثرة ومهمة في مسيرة الفريق لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات مهمة محليًا وأفريقيًا.

وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة.