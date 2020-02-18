شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. رمضان صبحي وساسي الأغلي فى السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، مع دقات الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، صوب استاد محمد بن زايد في الإمارات، لمتابعة قمة الكرة المصرية والعربية والأفريقية، والتي تجمع القطبين الأهلي والزمالك في صراع التتويج بكأس السوبر المصري عن الموسم الماضي، في قمة مثيرة كروياً وتسويقياً أيضاً، في ظل تفاوت القيمة التسويقية بين نجوم الأهلي والزمالك.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، يتربع رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي على عرش اللاعبين متخطياً جميع الأرقام ليصل إلى 67 مليون و 800 ألف جنية في سوق اللاعبين المصريين، في الوقت الذي يحتل فيه فرجاني ساسي لاعب الزمالك، المركز الثاني بقيمة تسويقية تصل إلى 42 مليون و300 ألف جنية، ويحل محمد الشناوي حارس العرين الأحمر في المركز الثالث بقيمة تصل إلى 37 مليون و300 ألف جنية.

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أما عن الأقل سعراً في القائمتين، فكان لاعبا الزمالك الصاعدين، أحمد عيد ناشئ فريق 99 والذي صعد مؤخراً للعب بين صفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء في مركز الظهير الأيمن وبلغت قيمته التسويقية، مليون و700 ألف جنية، متساوياً مع محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأوليمبي في القيمة التسويقية، رغم أن صبحي كان أحد الأسماء البارزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي أقيمت في مصر مؤخراً وتوج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو، إلا أن بقاءه على دكة الزمالك كانت سبباً في عدم ارتفاع قيمته التسويقية.

الأهلي يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدوري، والذي لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة وأن الأهلي تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.