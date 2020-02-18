شكرا لقرائتكم حسام البدرى يتابع عمرو جمال قبل إعلان قائمة المنتخب لمواجهة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر ، عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش فى حساباته تمهيداً لإعادته لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة ، للاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية حال استمرار مشاركته بصفة مستمرة مع فريقه بعد استعادته لحساسية التهديف وظهوره بشكل مميز فى المباريات الأخيرة .

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية.

وحرص أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة باستاد بتروسبورت، فى إطار رغبتهم لمراقبة جميع الأندية لاختيار أفضل العناصر للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب توجو خلال أجندة مارس المقبل فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وتواجد البدرى بصحبه أحمد أيوب وسيد معوض فى استاد بتروسبورت لمشاهدة اللقاء.

يذكر أن المدير الفنى وباقى أعضاء الجهاز يواظبون على حضور ومشاهدة أغلب المباريات من أجل توسيع قاعدة الحصر والمتابعة الجيدة لكل اللاعبين فى جميع الأندية.

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واعتذر حسام البدرى عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد.

ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".