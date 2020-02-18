شكرا لقرائتكم كاريلي بعد الوحدة.. أُقيل بسبب جيسوس و"اختفى عن الأنظار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعود المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مجددا إلى المسابقات المحلية في السعودية، بعدما أعلن اتحاد جدة تعاقده معه، يوم الاثنين، لقيادة الفريق بعقد يمتد لمدة عام ونصف العام.

ليخلف كاريلي "46 عاماً" المدرب الهولندي هينك تين كات الذي تمت إقالته مطلع الشهر الجاري من تدريب الفريق الغربي، بسبب سوء النتائج.

ويتواجد الاتحاد في المركز الـ 13 بترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من 5 انتصارات و 4 تعادلات و9 هزائم، كما تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

وعاد كاريلي إلى السعودية بعد 437 يوما، عقب رحيله من نادي الوحدة في 7 ديسمبر 2018، بعدما فسخ تعاقده مع النادي من أجل العودة إلى تدريب كورينثيانز البرازيلي، علما أنه قاد الوحدة في 13 مباراة بالدوري حينها، حقق معه الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، ووضع الفريق في المركز الخامس قبل رحيله.

ولم يكن مشواره المدرب البرازيلي ناجحا مع كورينثيانز، إذ لم يمكث طويلا وكانت نهايته سيئة، وعلى يد البرتغالي جيسوس المدرب الحالي لفريق فلامنغو.

إذ بدأ أولى مبارياته بالتعادل على أرضه أمام راسينغ الأرجنتيني 1-1 في كوبا سودا أمريكانا، لكنه تمكن من التأهل إلى الدور الثاني في لقاء الإياب عن طريق ركلات الترجيح، بعدها وضع كورينثيانز في فترة شهدت نتائج متفاوتة، إذ فاز في 16 مباراة من 40 لقاء، وخسر 8 مرات، وتعادل في 16.

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وازدادت الأمور صعوبة على كاريلي، عقب خروجه من نصف نهائي كوبا سود أمريكانا على يد إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري، إذ لم يفز بعدها كورينثيانز إلا في مباراتين من أصل 10 مواجهات بالدوري البرازيلي.

وكانت مباراته أمام فلامنغو الذي يقوده البرتغالي خورخي جيسوس، الأخيرة في مشوار كاريلي، بعدما تلقى هزيمة قاسية وبرباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 في الدوري البرازيلي، وأصدر النادي بيانا عقب اللقاء أعلن خلاله نهاية مشوار المدرب مع الفريق، عقب العرض المخيب للآمال، لاسيما وأن كورينثيانز لم يتذوق الانتصار في آخر 8 مباريات، وهو الأمر الذي لم يحدث مع النادي منذ 2013.

علما أنه توج في أبريل 2019 ببطولة باوليستا التي تقام في ولاية ساو باولو البرازيلية بمشاركة 16 ناديا في الفترة من يناير إلى أبريل.

كاريلي مع الكأس

وذكرت صحيفة " noticiasfutebol" أن على كاريلي تجريب حظه في مكان آخر، بعد نهاية فترته مع كورينثيانز، وأوضحت أن المدرب يركز على تطوير دراسته في كرة القدم، عبر خوض تجارب خارج البرازيل.

ومنذ إقالته في الثالث من نوفمبر الماضي، اختفى المدرب عن الأنظار وفقا للتقارير البرازيلية وامتنع عن التصريحات، قبل أن يعلن اتحاد جدة تعاقده معه ليخوض تجربة جديدة في السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن كاريلي أشرف فقط على تدريب كورينثيانز "فترتين" والوحدة السعودي، وعمل مساعدا للمدرب أيضا سابقا في كورينثيانز.