تغيير اسم المكتب المسئول عن ذوى الإعاقة فى وزارة الرياضة إلى ذوى الهمم

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وأضاف صبحى أن الوزارة تقوم دائما بتكريم ذوى الهمم من أبطال الرياضات المختلفة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية، مثل الطائرة جلوس ورفع الأثقال وغيرهم.
هناك دمج بين ذوى الهمم وباقى مجالات المجتمع وفى مراكز الشباب والأندية كذلك فى اى مبنى جديد نراعى أن يكون مناسبا لهم.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أننا لا ننتظر يوم للاحتفال بذوى الهمم خاصة وأنهم أصبحوا جزء لا يتجزأ من مجالات المجتمع المختلفة مثل الرياضة والتعليم والفن والعمل الإعلامى أيضا.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم والذى يقام بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عدد من قياداتها.
في سياق آخر، خير وزير الرياضة مجلس إدارة النادي المصري، بين خوض مبارياته ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري إما باستاد السلام بالقاهرة أو بإستاد الجيش بالسويس على أن يحدد النادي المصري الاستاد الذي يفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أيضا على اقتراب وزارة الشباب والرياضة من البدء في أعمال تطوير ستاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة.
من جهته وجه سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على تفهمهم التام لكافة مطالب جمهور المصري وحرصهم على إقامة مباريات المصري بالكونفيدرالية بحضور جماهيري كبير يسهم في توفير المؤازرة الجماهيرية المطلوبة لفريق المصري خلال البطولة والتي يسعى الجميع داخل بورسعيد لحصد لقبها تحقيقا لطموحات جماهير المصري العظيمة.
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