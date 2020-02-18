شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم المكتب المسئول عن ذوى الإعاقة فى وزارة الرياضة إلى ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم تغيير اسم المكتب المسئول عن ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة فى الوزارة إلى ذوى الهمم، خاصة أن الهدف هو عمل حالة من الدمج بينهم وبين باقى فئات المجتمع وليس العزل والفصل لهم.

وأضاف صبحى أن الوزارة تقوم دائما بتكريم ذوى الهمم من أبطال الرياضات المختلفة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية، مثل الطائرة جلوس ورفع الأثقال وغيرهم.

هناك دمج بين ذوى الهمم وباقى مجالات المجتمع وفى مراكز الشباب والأندية كذلك فى اى مبنى جديد نراعى أن يكون مناسبا لهم.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة أننا لا ننتظر يوم للاحتفال بذوى الهمم خاصة وأنهم أصبحوا جزء لا يتجزأ من مجالات المجتمع المختلفة مثل الرياضة والتعليم والفن والعمل الإعلامى أيضا.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم والذى يقام بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عدد من قياداتها.