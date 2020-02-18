شكرا لقرائتكم خبر عن "آل صبحى" يخطفون لقب الأغلى والأرخص فى سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى، مع دقات الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، صوب استاد محمد بن زايد فى الإمارات، لمتابعة قمة الكرة المصرية والعربية والأفريقية، والتى تجمع القطبين الأهلى والزمالك فى صراع التتويج بكأس السوبر المصرى عن الموسم الماضى، فى قمة مثيرة كروياً وتسويقياً أيضاً، فى ظل تفاوت القيمة التسويقية بين نجوم الأهلى والزمالك.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، يتربع رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى على عرش اللاعبين متخطياً جميع الأرقام ليصل إلى 67 مليونا و800 ألف جنيه فى سوق اللاعبين المصريين، فى الوقت الذى يحتل فيه فرجانى ساسى لاعب الزمالك، المركز الثانى بقيمة تسويقية تصل إلى 42 مليونا و300 ألف جنيه، ويحل محمد الشناوى حارس العرين الأحمر فى المركز الثالث بقيمة تصل إلى 37 مليونا و300 ألف جنيه.

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أما عن الأقل سعراً فى القائمتين فكان لاعبا الزمالك الصاعدين، أحمد عيد ناشئ فريق 99 والذى صعد مؤخراً للعب بين صفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء فى مركز الظهير الأيمن وبلغت قيمته التسويقية، مليون و700 ألف جنيه، متساوياً مع محمد صبحى حارس مرمى المنتخب الأولمبى فى القيمة التسويقية، رغم أن صبحى كان أحد الأسماء البارزة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التى أقيمت فى مصر مؤخراً وتوج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو، إلا أن بقاءه على دكة الزمالك كانت سبباً في عدم ارتفاع قيمته التسويقية.

الأهلي يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.