شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريبات قوية لمحمد الشناوى استعداداً للسوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى تدريبات قوية فى صالة الجيم، فى إطار استعدادات الحارس المخضرم، لحماية العرين الأحمر، فى مباراة كأس السوبر المصرى، التى تجمع قطبى الكرة المصرية مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد فى الإمارات.

ونشر الشناوى صوراً عبر حسابه على إنستجرام خلال قيامه بتدريبات قوية فى الجيم.

ويخوض محمد الشناوى واحداً من أفضل مواسمه مع النادى الأهلى، حيث لم تستقبل شباكه بعد مرور 15 جولة بالدورى سوى 3 أهداف فقط.



الشناوي في الجيم



الشناوي



حارس الاهلي



حارس العرين الاحمر

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محمد الشناوي في الجيم



محمد الشناوي

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الزمالك فى تمام السابعة مساء بعد غد الخميس، فى كأس السوبر المصرى، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء حاملاً للقب بطولة الدورى العام عن الموسم الماضى، فيما يحمل نادى الزمالك لقب كأس مصر.

وكان رينية فايلر المدير الفنى للأهلى قد اصطحب 24 لاعباً فى قائمة الأهلى لمباراة الزمالك وهم: "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

فيما ضم باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك 28 لاعباً في قائمة القلعة البيضاء وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.