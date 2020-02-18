كرواتيا تشارك بدلا من رومانيا فى دورة المنتخب الأولمبى الودية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب رومانيا اعتذر عن عدم المشاركة في الدورة الودية التي ستقام في مارس المقبل بدبي، ويشارك فيها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب بسبب أرتباط منتخب رومانيا ببطولة أوروبا تحت 20 سنة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن منتخب كرواتيا سيشارك في هذه الدورة بدلًا من رومانيا، بجانب منتخبات السعودية والأرجنتين والمنتخب الأولمبي المصري، حيث يستعد المنتخب لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام الصيف المقبل.

وعقد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذى تقدم به شوقى غريب، والذى يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية، وأولها فى شهر مارس المقبل، حيث إن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني.

وأكد عمرو الجناينى أن الاتحاد يوفر كل الإمكانات من أجل استعداد قوى للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصرى بالفوز بميدالية فى أولمبياد طوكيو، مشددا على ثقة الاتحاد فى الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار فى تحقيق الحلم وإسعاد الشعب المصرى بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا فى الفوز ببطولة أفريقيا.

Advertisements

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك غداً الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصرى، وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.