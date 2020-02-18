شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نادى لاعبة منتخب السلة أفضل لاعبة فى أسبوع الجامعات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت سارة نادى لاعبة منتخب السلة المحترفة في جامعة روبرتس ويسلن الأمريكية، أن تصل للنقطة 1000 فى مسيرتها مع الجامعة، فى دورى الجامعات الأمريكية لكرة السلة، وتم اختيارها أفضل لاعبة فى الأسبوع.

ولم تكن سارة هي أول المصريات اللاتى يصلن للنقطة 1000، بل سبقها نادين السلعاوى من قبل، ثم رنيم الجداوى ، لتكمل إنجازات اللاعبات المصريات في دورى الجامعات الامريكية بالولايات المتحدة .

وكرم مسئولو جامعة كنتاكى الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية رنيم الجداوى لاعبة فريق كرة السلة بنادى سبورتنج السابقة ، بعد وصولها الى النقطة 1000 فى مسيرتها مع الجامعة التى تدرس بها.

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وتلقت رنيم الجداوى منحة للدراسة و الاحتراف فى الجامعات الأمريكية ، عام و استطاعت أن تثبت أحقيتها فى رحلة الاحتراف وأن تكون سفيرة لمصر ، فى كرة السلة ، مثلما فعلت زميلتها نادين السلعاوى المحترفة فى دورى الجامعات الامريكية أيضا .

وتشارك الجداوى مع منتخب السلة ، فى البطولات سواء الأفريقية أو العربية، بالتنسيق مع جامعتها الامريكية ، حيث كانت أخر بطولة شاركت بها اللاعبة التصفيات الأفريقية التى أقيمت أغسطس الماضى .

وسبقتها نادين السلعاوى لاعبة سلة الاهلى و المحترفة في جامعة نورث كارولينا، حيث وصلت الى النقطة 1000 بدوري الجامعات الأمريكى، بعد عامين فقط من دراستها بأمريكا .

كما دخلت نادين التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة، وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة .